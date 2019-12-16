Российские СМИ показали украинских пленных

Телеканал Россия 1 показал пленного танкиста ВСУ Богдана Пантюшенко, и еще двоих неназванных мужчин, которых представили как военнопленные, сообщаеют Новости Донбасса.
Имена пленных, которые находятся в донецкой колонии, кроме Пантюшенко, не назывались. В частности, был показан мужчина, которого представили как украинского военного разведчика. Отмечается, что он попал в плен под Дебальцево.
В сюжете был показан командир танка, котрый подбили под Донецком Богдан Пантюшенко. Он находится в плену с января 2015 года. Так называемый "суд" сепаратситов приговорил Пантюшенко к 18 годам заключения.
Имя третьего мужчины не названо, его историю в сюжете не рассказали.
Ранее в МИД раскрыли подробности нового обмена пленными. Грядущий обмен заключенными будет "сложнее" предыдущего, сообщил министр иностранных дел Пристайко.
Ранее Зеленский сообщил, что в результате обмена 72 человека могут вернуться домой. Обмен удерживаемыми лицами будет проходить в три этапа, на первом могут вернуться 72 человека.
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Источник: korrespondent.net
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