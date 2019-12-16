Лента RSS
Подписаться на ленту
16 декабря 2019, понедельник, 15:24
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,35
16. 12. 2019

Российские СМИ показали украинских пленных

Телеканал Россия 1 показал пленного танкиста ВСУ Богдана Пантюшенко, и еще двоих неназванных мужчин, которых представили как военнопленные, сообщаеют Новости Донбасса.

Имена пленных, которые находятся в донецкой колонии, кроме Пантюшенко, не назывались. В частности, был показан мужчина, которого представили как украинского военного разведчика. Отмечается, что он попал в плен под Дебальцево.

В сюжете был показан командир танка, котрый подбили под Донецком Богдан Пантюшенко. Он находится в плену с января 2015 года. Так называемый "суд" сепаратситов приговорил Пантюшенко к 18 годам заключения.

кадр из видео 
 

Имя третьего мужчины не названо, его историю в сюжете не рассказали.

Ранее в МИД раскрыли подробности нового обмена пленными. Грядущий обмен заключенными будет "сложнее" предыдущего, сообщил министр иностранных дел Пристайко.

Ранее Зеленский сообщил, что в результате обмена 72 человека могут вернуться домой. Обмен удерживаемыми лицами будет проходить в три этапа, на первом могут вернуться 72 человека.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Не так страшен торт, как количество свечек.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.