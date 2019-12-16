В Ровно бизнесмен нашел гранату на двери офиса

Утром в понедельник в Ровно директор одного из частных предприятий обнаружил гранату на входных дверях в свой офис. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции 16 декабря.

Отмечается, что по внешнему виду на ручку входной двери прикрепили гранату РГД-5 с запалом.

"Впрочем, во время разрядки и приведения объекта в безопасное состояние специалисты-взрывотехники установили, что предмет не несет никакой угрозы из-за технической неисправности – запал гранаты был детонирован раньше", – говорится в сообщении.

Полицейские открыли дело по статье о незаконном обращении с боеприпасом (ч.1 ст.263 УК Украины). Гранату изъяли и направили на экспертизу.

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Ранее в Ровно обнаружили незаконную АЗС на улице Млиновской. Ее работник угрожал взорвать гранатой себя и полицейских. Боеприпас удалось обезвредить.

Также сообщалось, что на Херсонщине неизвестные подкинули гранату фермеру. Мужчина успел выбежать из хозяйственного помещения до того, как граната взорвалась. Правоохранители изъяли на месте взрыва осколки.

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Источник: korrespondent.net