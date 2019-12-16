Переписать Минск. Возможно ли изменить соглашения?

Саммит Нормандской четверки в Париже не принес прорыва в урегулировании конфликта на Донбассе. На совместной пресс-конференции по итогам встречи слова президентов Украины и России отличались настолько, что могли закрасться сомнения по поводу их участия в одних и тех же переговорах.

Одно стало понятно точно – Украина, ни при каких условиях не пойдет на проведение выборов на Донбассе до контроля над восточной границей. Россия же выступает за неукоснительное выполнение Минских соглашений, где написано, что сначала нужно провести выборы, а потом уже контролировать границу.

Украина предлагает изменить это положение Минска. Но возможно ли это?

Давняя идея

Украинский президент давно и много говорит о необходимости изменения Минских соглашений, как способе перезапустить мирный процесс.

“Минские договоренности были приняты 5 лет назад, и они уже требуют уточнений ", - говорил помощник Владимира Зеленского Андрей Ермак.

В Париже поддержала Зеленского в вопросе таких изменениях и канцлер Германии Ангела Меркель. "Есть вопрос: этот документ (Минские договоренности) окаменевший или его можно менять? Ведь есть определенные предложения президента Зеленского по поводу его изменения... Мы надеемся, что этот документ снова будет гибким, и его оживят", – подчеркнула она.

Пока говорится об изменении всего одного пункта соглашения - когда Украина получит контроль над границей на оккупированном участке Донбасса – до выборов или после? Владимир Путин говорит, что Минские соглашения может и “гибкие”, но пункт о границе прописан очень четко – контроль после выборов, а если переписывать соглашение, то выпадут и другие пункты. Зеленский дал понять, что без границы никаких выборов, в принципе, не будет.

Процесс пошел

Уже после саммита в Украине заявили, что предложат изменения в Минские соглашения к следующей Нормандской встрече, которую планируют провести через четыре месяца, или даже раньше.

В Кремле ответили, что для разработки таких изменений нужно консультироваться с представителями ЛДНР. "Это возможно. Кто может работать над "Минском-3"? Две стороны. Поэтому если эксперты из Киева сядут в контактной группе или за ее пределами с экспертами из ДНР и ЛНР, то они, по всей видимости, смогут работать над какими-то некими изменениями или дополнениями к минскому комплексу мер", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Хотя ранее тот же представитель России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов категорически заявлял, что изменений в Минские соглашения, не будет.

“Вновь подчеркну: никаких изменений в Минские договоренности не будет и быть не может. Вся работа и Контактной группы, и нормандского формата направлена на их выполнение… Киеву нужно думать не о пересмотре, а о выполнении своих обязательств по Минским договоренностям. Любые киевские заявления о пересмотре Минских договоренностей приносят Украине только вред, и за предыдущие годы в этом можно было неоднократно убедиться”, - говорил Грызлов. Риторика Пескова, как видим, несколько мягче.

Выход есть?

Военный эксперт Олег Жданов считает, что на сегодняшний день у Украины сильные позиции и есть возможность изменить этот пункт Минских соглашений.

“Не может все время продолжаться ситуация, когда две непримиримые позиции никак не найдут точки соприкосновения. Нужно искать компромисс. Тем более Зеленский предлагает изменить всего один пункт по безопасности: сначала граница, а потом выборы”, – пояснил Жданов.

По его мнению, украинская сторона может предложить за изменение Минска уступку в другом вопросе, например, газовом.

“Франция и Германия – основные потребители российского газа. Нужно поставить их на свою сторону. Например, мы подпишем контракт, даже на лояльных условиях по цене транзита, поскольку от этого будет зависеть конечная цена для них, если они помогут заставить Россию пойти на компромисс в вопросе изменения Минских договоренностей. Это может быть рычаг давления”, – добавил Жданов.

С другой стороны, экс-минситр экономики Виктор Суслов уверен, что ни на какой пересмотр соглашений Россия не пойдет.

Позиция Москвы действительно пока достаточно жесткая. Владимир Путин после переговоров в Париже заявил, что, если вернуть Украине границу, то на Донбассе будут чуть ли не этнические чистки.

"До сих пор не принят закон об амнистии. В 2015 году еще договорились, решения есть какие-то, но ничего не действует. И украинская сторона все время ставит вопрос: дайте нам возможность закрыть границу войсками. Но я представляю, что дальше начнется. Сребреница будет ", - сказал Путин. Зеленский ответил, что никаких чисток точно не будет, и он об этом лично говорил президенту РФ дважды.

По мнению политолога-международника Павла Бульдовича, величайшей победой на этом этапе является публично озвученная поддержка предложения по изменению Минска со стороны канцлера Германии. "Сейчас украинской дипломатии предстоит поработать над тем, чтобы эту инициативу публично поддержали и другие важные партнеры, прежде всего президент Франции и руководство США. Если в этом вопросе удастся достичь коалиционности, иметь возможность праздновать реальную победу", - уверяет эксперт.

Источник: korrespondent.net