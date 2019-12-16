Штаб ООС: С начала зимы на Донбассе ликвидированы 22 сепаратиста

В зоне Операции Объединенных сил на Донбассе с 1 по 15 декабря погибли 22 сепаратисты. Об этом сообщила пресс-служба штаба ООС в понедельник, 16 декабря.

"По информации разведки Объединенных сил, с 1 по 15 декабря 2019 потери вооруженных формирований России составляют 44 человека. 22 оккупанта ликвидировано, еще 22 составляют санитарные потери", - сказано в сообщении штаба.

В ноябре потери сепаратистов составили 107 человек, из них 41 ликвидированы. Несмотря на Минские соглашения и договоренности в рамках переговоров нормандской четверки, противник продолжает ежедневно нарушать режим прекращения огня.

Напомним, что накануне в ООС сепаратисты обстреляли позиции украинских военных семь раз, были ранены два бойца.

Также глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко анонсировал "постоянное" перемирие. Новое перемирие на востоке Украины могут объявить в конце декабря, сообщил глава украинского МИДа.

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Источник: korrespondent.net