Премьер Финляндии ответила на слова главы МВД Эстонии о "продавщице"

Новый премьер-министр Финляндии Санна Марин ответила министру внутренних дел Эстонии, председателю Консервативной народной партии Марту Хельме на оскорбления. Она написала пост в Twitter.

Марин сообщила, что очень гордится Финляндией, где "ребенок из бедной семьи может получить образование и добиться успеха в жизни. И правда, продавщица из магазина может в итоге стать даже премьер-министром".

Сегодня Хельме заявил, что его резкие фразы в адрес нового премьера Финляндии не выражают мнение правительства Эстонии.

"Давая оценку левому правительству Финляндии, я высказывал мнение не правительства Эстонии, а только свою личную позицию и мнения, вытекающие из мировоззрения нашей партии", - говорится в распространенном Хельме сообщении.

Оппозиционная Партия реформ заявила, что инициирует вотум недоверия министру в парламенте, если премьер-министр Юри Ратас не примет решение уволить Хельме.

Ратас призвал Хельме "уважительно относиться к финским коллегам". Слова главы МВД осудили министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, бывший президент Тоомас Хендрик Ильвес и другие эстонские политики.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в понедельник позвонила финскому коллеге Саули Ниинистьо и извинилась за слова Хельме.

"По просьбе президента Кальюлайд, президент Ниинистьо передал извинения премьер-министру Финляндии Санне Марин и правительству", - говорится в заявлении на сайте президента Финляндии.

Ранее сообщалось, что глава МВД Эстонии назвал нового премьера Финляднии "продавщицей". Март Хельме назвал возглавившую правительство Финляндии Санну Марин "продавщицей, которая поднялась до премьер-министра".

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Источник: korrespondent.net