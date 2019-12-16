В Иране из-за смога закрыли школы

В столице Ирана закрыли временоо школы из-за сильного смога, также не пошли на учебу дети из других городов страны, пишет в понедельник, 16 декабря, Yahoo! news.

Власти предупредили об опасном уровне загрязнения воздуха чувствительные группы – детей, пожилых людей, людей с респираторными заболеваниями и др. Также отменили все спортивные мероприятия, запланированные на ближайшие дни.

А 14 декабря заместитель губернатора Мухаммед Тагизаде после заседания чрезвычайной комиссии по загрязнению воздуха объявил о закрытии школ.

"Школы в столице закроются в понедельник, третий день иранской рабочей недели", - отметил чиновник в интервью иранскому телевидению.

Также для ограничения движения в столице была введена "нечетно-четная" схема движения, основанная на регистрационных номерах транспортных средств. Полностью запретили перемещение грузовиков.

Все работы на многочисленных песчаных карьерах в Тегеране также будут остановлены.

"Мы вынуждены жить с этой ситуацией и терпеть ее. Я думаю, что никто не делает свою работу должным образом в этой стране, будь то власти или люди", - заявила зубной врач из Тегерана.

Цифры загрязнения воздуха в Иране превышают рекомендованную Всемирной организацией здравоохранения норму почти в шесть раз.

Напомним, пожары в Австралии спровоцировали сильное загрязнение воздуха. Люди начали обращаться в больницы с жалобами.

Как сообщалось, в Мадриде 15 декабря прошла международная конференция по климату, на которой решали вопросы сохранения окружающей среды.

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Источник: korrespondent.net