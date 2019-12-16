Лента RSS
Подписаться на ленту
16 декабря 2019, понедельник, 17:05
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,35
16. 12. 2019

В Иране из-за смога закрыли школы

 
В столице Ирана закрыли временоо школы из-за сильного смога, также не пошли на учебу дети из других городов страны, пишет в понедельник, 16 декабря, Yahoo! news.
 
Власти предупредили об опасном уровне загрязнения воздуха чувствительные группы – детей, пожилых людей, людей с респираторными заболеваниями и др. Также отменили все спортивные мероприятия, запланированные на ближайшие дни.
 
А 14 декабря заместитель губернатора Мухаммед Тагизаде после заседания чрезвычайной комиссии по загрязнению воздуха объявил о закрытии школ.
 
"Школы в столице закроются в понедельник, третий день иранской рабочей недели", - отметил чиновник в интервью иранскому телевидению.
 
Также для ограничения движения в столице была введена "нечетно-четная" схема движения, основанная на регистрационных номерах транспортных средств. Полностью запретили перемещение грузовиков.
 
Все работы на многочисленных песчаных карьерах в Тегеране также будут остановлены.
 
"Мы вынуждены жить с этой ситуацией и терпеть ее. Я думаю, что никто не делает свою работу должным образом в этой стране, будь то власти или люди", - заявила зубной врач из Тегерана.
 
Цифры загрязнения воздуха в Иране превышают рекомендованную Всемирной организацией здравоохранения норму почти в шесть раз.
 
Напомним, пожары в Австралии спровоцировали сильное загрязнение воздуха. Люди начали обращаться в больницы с жалобами.
 
Как сообщалось, в Мадриде 15 декабря прошла международная конференция по климату, на которой решали вопросы сохранения окружающей среды.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Не так страшен торт, как количество свечек.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.