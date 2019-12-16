Подозреваемая в по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлия Кузьменко согласилась сотрудничать со следствием. Об этом в понедельник, 16 декабря, сообщил ее адвокат Влад Добош в Facebook.

"Я готова к полному сотрудничеству и взаимодействию со следствием. Я готова к допросам, любым экспертизам и следственным действиям. Я с достоинством вынесу эти унижения", - привел Добош слова Кузьменко.

"Когда будет установлена моя непричастность, за мои унижения ответит перед законом и моралью каждый, кто подписал лживые экспертизы, кто подписал лживые обвинения, кто вынес заведомо незаконные решения. Я также публично растопчу репутацию каждого эксперта, полицейского, прокурора и судьи, которые причастны к этому делу", - цитирует Добош слова Кузьменко.

Кроме того, адвокат заявляет, что у него не принимают ходатайство об ознакомлении с материалами дела.

"Оказывается старшего следователя Бирко Василия Анатольевича, который подписал подозрение, на месте нет и неделю не будет. Предложил мне сдать ходатайство через канцелярию. Лично следователю под роспись хочу. Определяют, кого ко мне прислать. Посмотрю, как быстро дадут материалы на ознакомление. Хочу сегодня", - отметил адвокат.

Напомним, на суде, который вынес решение об аресте, Кузьменко, которую подозревают в закладке взрывчатки под автомобиль Шеремета, отрицала свою причастность к убийству.

Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому хирургу Юлии Кузьменко, музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко, все они задержаны.

Фигурантами дела также являются супруги Владислав и Инна Грищенко.

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Источник: korrespondent.net