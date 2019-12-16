В Черновцах пикетируют облгосадминистрацию и мэрию

Около сотни митингующих из села Черновка, которое из-за смены перспективного плана громад не будет входить в громаду Черновцов, пикетировали облгосадминистрацию и городской совет. Об этом сообщает Укринформ.

"Наши жители требуют отмены изменений к перспективному плану громад Черновицкой области относительно нашего села. Эти изменения подала Черновицкая ОГА в декабре 2019 года на утверждение в Кабинет министров Украины без согласия нашей громады. По этим изменениям наше село "отрезали" от Черновцов, как было предусмотрено в уже принятом перспективном плане, и присоединили к селам Топоровцы и Коленковцы. Мы требуем пересмотреть это решение и оставить наше село вместе с Черновцами", - объяснил позицию жителей сельский голова Черновки Георгий Бота.

Он рассказал, что 90% работающих людей села имеют работу в городе Черновцы. Поэтому он считает, что их селу нужно объединиться именно с Черновцами.

Директор департамента регионального развития Виктор Подорожный вышел к протестующим и сообщил, что изменений в перспективный план пока не подавали, в администрации только проводят консультации с профильным министерством по поводу нового объединения.

"Разрабатывались различные конфигурации объединения. И Черновка, и Топоровцы по предварительному перспективному плану должны были присоединиться к Черновцам. Но Черновицкий городской совет не принимал решение о присоединении ни Черновки, ни Топоровцев к себе. А соседняя с Черновкой громада села Коленковцы по предварительному плану должна была создать свою отдельную громаду с селами Бочковцы, Грозинцы и Санковцы. Однако эти села решили присоединиться к уже существующей Клишковецкой громаде. Поэтому Коленковецкая громада уже существовать не могла. И селам Коленковцы, а также Топоровцы и Черновка, которые так и не присоединились к Черновцам, предложили создать одну громаду. Топоровцы действительно инициировали создание такой ОТГ и направили свои предложения соседним Коленковцам и Черновке. Но это только разработки предложений. Пока ОГА не направляла никаких изменений в перспективный план. Это возможно только путем одобрения этих изменений областным советом", - объяснил Подорожный.

Чуть позже митингующие ушли от здания ОГА в городской совет. Требовали встречи с мэром города. Но его нет на рабочем месте. Пикетчики зашли в помещение городского совета, чтобы встретиться с секретарем совета Василием Проданом.

Ранее сообщалось, что в Виннице подрались силовики и Нацдружина. В Виннице произошли столкновения между полицией и Нацдружинамы во время пикетирования облэнерго.

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Источник: korrespondent.net