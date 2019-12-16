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16. 12. 2019

В Украине подскочила безработица в конце года

 
За один месяц в Украине безработних стало на 29,6 тысяч больше, данные приводятся в период с октября по ноябрь, сообщает пресс-центр Государственной службы статистики в понедельник, 16 декабря.
 
В ноябре 2019 года в Украине было официально зарегистрировано 288,9 тысяч безработных
 
При этом предложений работы госстат насчитал 80,9 тысяч в ноябре (в октябре 102,8 тысяч), а нагрузка зарегистрированных безработных на одну вакансию - 4,0 (в октябре - 3,0).
 
Отметим, что максимальное пособие безработным увеличилось с 1 декабря 2019 года с 8028 грн до 8408 грн в месяц.
 
До ноября уровень безработицы в Украине снижался.
 
Как сообщалось, основная причина безработицы украинцев - увольнение по собственному желанию или по соглашению сторон.
 
Напомним, треть украинцев была без работы в последнее время. За последние три года каждый третий украинец на продолжительное время оказывался без работы. Чаще всего это была молодежь и сельские жители.

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Источник: korrespondent.net
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