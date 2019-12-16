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16. 12. 2019

Путин и Меркель обсудили перспективы транзита газа

Президент России Владимир Путин в понедельник, 16 декабря, обсудил в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель поставки газа в Европу и результаты встречи нормандской четверки в Париже, сообщает пресс-служба Кремля.

"Дана позитивная оценка итогов прошедшего в Париже 9 декабря саммита в нормандском формате, на котором согласованы некоторые шаги по реализации минского Комплекса мер, являющегося безальтернативной основой урегулирования на юго-востоке Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, основное внимание разговора уделено проблематике ливийского кризиса. Отмечены важность недопущения дальнейшего обострения ситуации и необходимость возобновления мирного диалога. 

"Затронуты также актуальные для обеспечения энергобезопасности стран Евросоюза вопросы сотрудничества в газовой отрасли, в том числе в контексте перспектив транзита российского природного газа через территорию Украины после 1 января 2020 года и осуществления проекта Северный поток-2", - сообщили в Кремле.

Условлено о поддержании контактов на различных уровнях.

На прошлой неделе Нафтогаз и Газпром провели переговоры в Вене. О каких-либо договоренностях пока не известно.

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Источник: korrespondent.net
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