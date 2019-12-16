Нардеп Поляков выходит из партии Слуга народа

Народный депутат Антон Поляков подал заявление о выходе из состава партии Слуга народа. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
"Подал сегодня заявление о выходе из партии СН. На самом деле, это уже просто формальность для меня, но нужно было это сделать", - отметил он.
Поляков добавил, что не может находиться в партии, где есть "кнопкодавы, порохоботы, любители "решалово", и руководители, которые в этом замешаны и все это покрывают".
К своему сообщению Поляков прикрепил фото соответствующего заявления на имя главы партии Александра Корниенко. Оно датировано 16 декабря.
Источник: korrespondent.net
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