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16. 12. 2019

Нардеп Поляков выходит из партии Слуга народа

Народный депутат Антон Поляков подал заявление о выходе из состава партии Слуга народа. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Подал сегодня заявление о выходе из партии СН. На самом деле, это уже просто формальность для меня, но нужно было это сделать", - отметил он.

Поляков добавил, что не может находиться в партии, где есть "кнопкодавы, порохоботы, любители "решалово", и руководители, которые в этом замешаны и все это покрывают".

К своему сообщению Поляков прикрепил фото соответствующего заявления на имя главы партии Александра Корниенко. Оно датировано 16 декабря.

Накануне нардеп от Слуги народа заявил о нападении на него. Народный депутат Михаил Ананченко связывает это нападение со своей политической деятельностью.
 
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Источник: korrespondent.net
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