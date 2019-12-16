В 2019 году из тюрем Украины сбежали 19 заключенных

За 11 месяцев 2019 года в Украине из тюрем сбежали 19 осужденных. Об этом со ссылкой на Администрацию государственной уголовно-исполнительной службы Украины сообщает УНН в понедельник, 16 декабря.

"В течение 11 месяцев 2019 года из мест лишения свободы, а именно с участков социальной реабилитации исправительных колоний, совершили побег 18 осужденных в 16 случаях. Из исправительных колоний минимального уровня безопасности с облегченными условиями содержания совершил побег один осужденный", - сообщили в Администрации ГУИС Украины.

Напомним, 9 декабря в Житомирской области двое осужденных сбежали из Райковской исправительной колонии. В розыск объявили осужденного за кражу Николая Моисеенко, 1980 г.р., и Геннадия Мазура, 1985 г.р., который отбывал наказание за незаконное изготовление и сбыт наркотиков.

Уже на следующий день правоохранители задержали одного из беглецов в селе Знаменка Хорошевского района, где он намеревался скрываться у своей знакомой.

Вскоре поймали и второго беглеца. Его задержали в селе Малая Рача Радомышльского района. Он там проживал до того, как попал в тюрьму.

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Источник: korrespondent.net