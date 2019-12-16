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16. 12. 2019

Нафтогаз: Переговоры с Россией о транзите газа продолжаются

Транзитные договоренности между Нафтогазом и Газпромом пока не были достигнуты. Об этом сообщила пресс-служба НАК Нафтогаз Украины в понедельник, 16 декабря.

"Сообщения, что Россия и Украина достигли предварительного соглашения по транзиту газа, не соответствуют действительности", - отметили в Нафтогазе.

По информации компании, между сторонами продолжаются переговоры как на экспертном уровне, так и в трехстороннем формате с участием представителей Еврокомиссии.

"Мы тоже хотим как можно скорее закончить эти переговоры и пойти отдыхать. Но как бы ни манили нас горы, отказываться от нашей переговорной позиции мы не будем даже ради них", - добавил Нафтогаз в сообщении в Facebook, призвав журналистов быть внимательными, проверять информацию и обращаться в компанию за подтверждением и официальными комментариями.

Напомним, что ранее РФ озвучила условия для продолжения транзита газа. Российская сторона готова продолжать дальше транзит газа через территорию Украины, но это возможно только при сохранении условий экономической и коммерческой целесообразности.

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Источник: korrespondent.net
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