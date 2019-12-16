Арахамия: "Слуг народа" предупредили о нападениях

Правоохранители предупредили нардепов от Слуги народа об угрозе нападений на этой неделе. Об этом в понедельник, 16 декабря, заявил глава фракции Давид Арахамия.

Он напомнил, что накануне произошло нападение на их депутата Михаила Ананченко в Сумах.

"Правоохранительные органы нас предупредили, что эти нападения могут продолжаться на этой неделе, то есть люди хотят запугать народных депутатов, чтобы они, фактически, не пришли в зал, когда будет голосование, изменили свое мнение и не голосовали", - сказал Арахамия.

Заместитель главы фракции Александр Корниенко, в свою очередь, заявил, что Слуга народа намерена обратиться к правоохранительным органам с просьбой тщательно расследовать нападения на нардепов.

"Это уже входит в систему. И мы хотим обратиться к правоохранительным органам с просьбой более тщательно эти все случаи расследовать и, возможно, есть какая-то связь между всеми этими нападениями – и в стенах Верховной Рады, к сожалению, и просто на территориях областей, там, где находятся наши депутаты", – сказал Корниенко в ходе заседания согласительного совета.

Он также отметил, что "распространяется негативная кампания давления на депутатов относительно земельной реформы".

"Я не думаю, что кому-то из депутатов было бы приятно в свою общественную приемную получить гроб, похоронный венок или КамАЗ земли… Понятно, что цель этой кампании – запугать депутатов, чтобы они даже не думали делать те реформы, которые мы запланировали, и которые мы обязательно сделаем", – сказал Корниенко.

Напомним, 11 декабря в Раде после заседания комитета по вопросам аграрной и земельной политики произошла драка между нардепом от Слуги народа Андреем Богданцем и членами ВО Свобода – экс-нардепом Эдуардом Леоновым и депутатом Киевского горсовета Игорем Мирошниченко.

Позже Богданца госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга.

Во фракции Слуга народа инцидент назвали нападением на парламентария и провокацией. А прокуратура открыла уголовное дело.

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Источник: korrespondent.net