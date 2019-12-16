Дробович назвал главные задачи на посту главы Института нацпамяти

Новый глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович назвал приоритеты своей деятельности на новой должности. Об этом он сказал в интервью телеканалу Прямой в понедельник, 16 декабря.

"Завершение декоммунизации - это первое. Признание Голодомора геноцидом украинского народа в мире - это второе. Усиление гуманитарной составляющей в противодействии российской информационной агрессии - это третье", - сказал Дробович.

Глава института заявил, что это была бы великая победа, если бы Израиль признал Голодомор геноцидом украинского народа. Одна из причин, почему это до сих пор не сделано, по его словам, - это то, что Украине нужно больше научных усилий, в частности, мирового уровня публикаций, которые бы обосновывали и объясняли, почему события 1932-33 годов - это именно геноцид.

В контексте противодействия российской информационной агрессии Дробович заявил, что верит, что у многих людей, которые живут на оккупированных сейчас территориях, есть понимание правды.

"Когда мы получим обратно наши территории, наших людей, первое, что нужно сделать - это провести этот общественный диалог и, соответственно, действовать очень деликатно. Предлагать свое видение, предлагать истории успеха Украины, не ставить крест, не сразу давать категоричные ярлыки. Надо вступать в беседу и рассказывать: "Нам интересно, мы ценим это, потому что. А почему вы цените это? Расскажите нам". И так должно происходить это привлечение интереса. Но главным условием успеха этой кампании является успех суверенной Украины", - сказал он.

Напомним, 18 сентября Кабмин уволил Владимира Вятровича с должности директора Украинского института национальной памяти. Затем он принес присягу в зале Верховной Рады и стал нардепом от фракции Европейская солидарность.

Позже стало известно о назначении Антона Дробовича в Институт нацпамяти.

"Очередное неправильное кадровое решение правительства в гуманитарной политике. Это уже не ошибка, а разворот в другую сторону. В национальной памяти может не остаться места для Украины и украинцев", - ответил на это Вятрович в Facebook.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net