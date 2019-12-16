На Львовщине руководители шахт незаконно эксплуатировали подчиненных

Руководство шахт госпредприятия Львовуголь использовало ее работников в личных целях, сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.

Установлено, что несколько руководителей шахт не по назначению использовали труд подчиненных. Они могли освобождать от работы тех, с кем находятся в доверчивых или родственных отношениях. А время их рабочих часов распределяли в собственных интересах.

Так, руководитель шахты на протяжении нескольких месяцев привлекал 5 человек к строительству дома на земельном участке, который принадлежит его жене, в то время, когда шахтеры должны были выполнять работы на шахте.

Также выяснилось, что отдельные сотрудники занимались в рабочее время предпринимательством, некоторые - систематически выезжали за границу и выполняли работы, не связанные с деятельностью предприятия, а некоторые - изготовляли на территории шахты тротуарную плитку на продажу на оборудовании, подключенной к электросети шахты.

"В настоящее время на 6 шахтах произошли обыски, устанавливается причастность к злоупотреблениям руководителей всех звеньев шахтных предприятий", - отметили в прокуратуре.

По данному факту зарегистрировано уголовное производство по статье о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением (ст.191 УК Украины).

Напомним, в средине ноября казначейство перечислило выделенный на долги по зарплатам миллиард восьми государственным угольным предприятиям.

Также Корреспондент писал о забастовке шахтеров, которая произошла в средине октября из-за задержки зарплат.

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Источник: korrespondent.net