Пристайко оценил перспективы сообщения с "ЛДНР"

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко не исключил пассажирское и грузовое сообщение с территорией "ЛДНР". Об этом он сказал в интервью УНИАН, которое было опубликовано в понедельник, 16 декабря.

На вопрос, возможно ли создание железнодорожного КПВВ для пассажирского сообщения, если будет определен новый участок для открытия контрольного пункта въезда-выезда, Пристайко ответил: "Я не исключаю ни пассажирского, ни грузового сообщения".

Вместе с тем он добавил: "У нас очень много работы, которую нужно сделать, чтобы возобновить это сообщение. Безусловно, если есть инфраструктура, здесь не сложно посчитать, где есть автомобильные дороги, где есть железнодорожные пути, и где вообще возможен переход людей. Но не только", - сказал Пристайко.

Он также отметил, что есть определенные участки, которые не связаны непосредственно с переходами.

Также Пристайко разъяснил "изменение" минских соглашений. По его словам, Украина предлагает адаптировать минские соглашение, а не изменять их

Ранее сообщалось, что сепаратисты согласились открыть КПВВ в Золотом.

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Источник: korrespondent.net