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16. 12. 2019

Четыре автомобиля и автобус столкнулись на Донетчине

ДТП с участием четырех легковых автомобилей и пассажирского автобуса произошло в Донецкой области. Об этом сообщила пресс-служба полиции области в понедельник, 16 декабря.

Инцидент произошел в 7:05 утра. В дежурную часть Краматорского отдела полиции поступило сообщение о ДТП на улице Алексы Тихого, в котором столкнулись несколько автомобилей и автобус.

Полицейские предварительно установили, что водитель автомобиля ВАЗ 2101, двигаясь по улице Алексы Тихого при выезде из города Краматорск выполнил разворот через двойную сплошную полосу, не убедившись в том, что не создает угрозу для других участников дорожного движения. В результате маневра водители, которые двигались во встречном направлении, столкнулись с ним и между собой.

В результате аварии пострадал водитель автомобиля ВАЗ 2101. Всего в ДТП столкнулись четыре автомобиля и один автобус.

По данному факту полицией открыто уголовное производство по предварительной правовой квалификации ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами).

Напомним, что ранее в Харькове водитель сбил двух пешеходов насмерть. Водитель автомобиля Daewoo Lanos на пешеходном переходе совершил наезд на двух пешеходов, в результате чего один скончался на месте, а второй в больнице.

Также сообщалось, что в Тернопольской области школьный автобус попал в ДТП. Водитель автомобиля Volkswagen Sharan выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом марки Эталон.

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Источник: korrespondent.net
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