Зеленский сделал ряд назначений в двух областях

Президент Владимир Зеленский назначил новых глав шести районных государственных администраций в Николаевской и Ровенской областях Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте главы государства.

Президент, в частности, назначил Наталью Гайчеву председателем Еланецкой РГА Николаевской области.

Кроме этого, назначил Анатолия Рыжего председателем Владимирецкой, Василия Доманского - председателем Демидовской, Владимира Ищука - председателем Дубенской, Александра Гузича - председателем Дубровицкой, Александра Кохана - председателем Сарненской райгосадминистраций Ривненской области.

Ранее в Черкасской области назначили нового прокурора. Александр Воронин до назначения на должность прокурора Черкасчины работал заместителем прокурора Черновицкой области.

Также был представлен новый прокурор Полтавской области. Новоназначенным прокурором Полтавщины стал Ярослав Голинский. Он пообещал выполнить все задачи ГПУ.

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Источник: korrespondent.net