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16. 12. 2019

Назначен ответственный за тероборону Украины

Заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос назначен ответственным за территориальную оборону Украины, сообщает АрмияИнфомр.

Сообщается, что на одном из закрытых совещаний СНБО было принято решение о назначении Кривоноса ответственным за направление территориальной обороны. Бюрократическая часть, связанная с этой ситуацией, должна закончиться до 31 декабря

"Кривонос назначен ответственным за это направление. До 31 декабря должен быть полностью закончена ситуация, связанная с этим вопросом. И мы понимание, что все, кто сегодня хотят приобщиться к территориальной обороне, все добровольцы, которые хотят принять в этом участие - будут в ближайшее время привлечены к этому вопросу", - заявил глава СНБО Алексей Данилов.
 
Ранее Кривонос был уволен с межведомственной рабочей группы по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства и межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля в связи с перераспределением функциональных обязанностей.
 

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Источник: korrespondent.net
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