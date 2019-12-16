Украинским заключенным разрешили пользоваться интернетом в камерах

Министерство юстиции Украины разрешило осужденным пользоваться интернетом не только в интернет-классах, а и в камерах. Об этом говорится в тексте приказа ведомства.

"Для предоставления осужденным возможности пользоваться услугой доступа в Интернет и отправлять онлайн-обращение допускается использование специализированных технических устройств с соответствующим программным обеспечением, в том числе портативных", - говорится в тексте приказа.

Кроме того, услуга доступа в интернет, пользование средствами IP-телефонии и использования средств видеосвязи через интернет предоставляется осужденным в помещении интернет-класса.

"При наличии технической возможности услуга доступа в интернет и отправки онлайн-обращений за помощью технического устройства предоставляется осужденным непосредственно в отделениях социально-психологической службы", - говорится в тексте приказа.

Также, в структурных участках учреждений, где предусмотрено содержание осужденных в помещениях камерного типа, для предоставления осужденным доступа к Интернету, пользования средствами IP-телефонии и использования средств видеосвязи через Интернет в обособленных помещениях оборудуются изолированные рабочие места.

"При наличии технической возможности услуга доступа в интернет и отправки онлайн-обращений с помощью технического устройства таким осужденным будет предоставляется непосредственно в камере. Осужденные, на которых наложено взыскание в виде помещения в дисциплинарный изолятор, карцер или перевод в помещение камерного типа (одиночную камеру), при наличии технической возможности могут отправлять онлайн-обращения с помощью технического устройства", - говорится в тексте приказа.

Добавим, что приказ вступает в силу со дня его опубликования.

Ранее сообщалось, что Минюст будет вести электронный учет заключенных. В министерстве разработали программное обеспечение, которое позволит вести учет осужденных.

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Источник: korrespondent.net