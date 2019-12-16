Чехия депортировала четырех жителей дома российского дипкорпуса

Власти Чехии выслали из страны четырех иностранцев, которые не имея вида на жительство, проживали в зданиях, находящихся в распоряжении посольства России. Об этом в понедельник, 16 декабря, сообщает Deník N.

По словам пресс-секретаря полиции Эвы Кропачевой, этим лицам запрещен въезд в Чехию на срок от одного до четырех лет.

"Соблюдение чешских законов должно распространяться на всех", - отметил министр иностранных дел Томаш Петршичек.

Издание отмечает, что ответственный сотрудник российского посольства Михаил Саруханов может быть оштрафован за то, что приютил этих людей и не оформил их регистрацию.

В начале марта чешское СМИ сообщило, что российское посольство в Праге получает прибыль от сдачи в аренду почти двух сотен квартир в четырех домах в районе Прагa 6, предназначенных для российских дипломатов.

Квартиры в четырех домах принадлежат чешскому государству и предоставлены российскому посольству для ее дипломатов на неопределенный период еще до падения коммунизма в 1989 году, подтвердили в МИД Чехии.

Сообщалось, что жильцы квартир в основном являются российскими гражданами и арендуют это жилье десятки лет. Посольство РФ вопреки межправительственным договорам также сдавало квартиры туристам.

При этом арендаторы не имеют соответствующих договоров и вносят плату наличными, что является нарушением закона. Они не могут доказать, как долго они живут по этому адресу и сколько платят за аренду.

МИД Чехии выразило в связи с этим протест и потребовало от российского посольства как можно скорее отозвать своего сотрудника Александра Терентьева, который брал плату от нанимателей жилья и обвиняется в применении к ним физического насилия. Летом Терентьев покинул Чехию.

Ранее Германия выслала двух российских дипломатов. Сотрудников посольства РФ объявили персонами нон грата из-за недостаточного сотрудничества РФ в расследовании убийства. Россия грозит ответными мерами.

Позже стало известно, что Россия в ответ высылает двух сотрудников посольства ФРГ в Москве.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net