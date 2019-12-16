Депутата горсовета Нововолынска избили металлическим прутом

Неизвестный избил металлическим прутом депутата городского совета в Нововолынске Волынской области. Об этом сообщает пресс-служба полиции области, в понедельник, 16 декабря.

Нападение произошло около 13 часов на улице Кобзаря.

"На место происшествия сразу же выехала следственно-оперативная группа и руководство Нововолынского отделения полиции. Пострадавший находится на обследовании в больнице. Проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению преступления и привлечения его к ответственности", - сообщают правоохранители.

Инцидент квалифицирован по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное с применением предмета, специально предназначенного или заранее заготовленного для причинения телесных повреждений). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, что ранее нардеп от Слуги народа заявил о нападении на него. Народный депутат Михаил Ананченко связывает это нападение со своей политической деятельностью.

Также сообщалось, что во Львове избили сотрудника военкомата, который пришел забирать призывника. После того, как военнослужащий потерял равновесие, удары продолжались уже ногами. Инцидентом занялась полиция.

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Источник: korrespondent.net