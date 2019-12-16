Нападение на "слугу народа" инсценировала СБУ

Нападение на нардепа от Слуги народа Михаила Ананченкова, которое якобы совершили в Сумах, инсценировала СБУ. Об этом в понедельник, 16 декабря, сообщила персс-служба ведомства.

Как утверждают в СБУ, было получена информация о подготовке заказного нападения на нардепа девятого созыва. При этом имя не называется. Но ранее о нападении в Сумах заявлял именно Аначенковю

В связи с чем было принято решение инсценировать преступление для выхода на организатора.

"С целью получения максимально объективной и полной доказательной базы в отношении всех участников покушения, прежде всего в отношении организатора, было принято решение о размещении в социальной сети сообщения "заказанного" народного депутата о нападении на него двух молодых людей в балаклавах. Обнародование этой информации позволило сотрудникам СБУ в полной мере задокументировать действия организатора и исполнителей", - говорится в сообщении.

Ведется уголовное расследование по статье организация покушения на насилие в отношении народного депутатапо (ч.3 ст.27, ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 346 УК).

Ранее сегодня руководство Слуги народа заявило, что правоохранители предупредили нардепов от политсилы об угрозе нападений на этой неделе.

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Источник: korrespondent.net