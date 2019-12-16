Дело VAB Банка: адвокаты заявляют о незаконных действиях НАБУ в Австрии

Национальное антикоррупционное бюро проводит незаконные следственные действия на территории Австрии по делу экс-владельца VAB Банка бизнесмена Олега Бахматюка. Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявили адвокаты Татьяна Козаченко и Алексей Шевчук.

Они утверждают, что следственные действия проводятся без ведома и согласования с правоохранительными органами Австрии.

“На сегодняшний момент на территории Австрии представители НАБУ совершают процессуальные действия без уведомления местных правоохранительных органов. Это значит, что были отправлены повестки (явиться в НАБУ) и сообщения (о подозрении) внепроцессуальным способом, что противоречит законодательству”, - сказала она.

По ее словам, вручение повесток – это отдельная процедура, которая регулируется законодательством, в частности, Европейской конвенцией о взаимопомощи в уголовных делах.

По мнению адвокатов, следователи НАБУ, которые совершали эти незаконные действия, и прокуроры, которые дали на это санкции, могут преследоваться уголовно на территории Австрии.

Как отмечает Козаченко, детективы НАБУ нарушили эту процедуру и попытались вручить повестку напрямую, а не через дипломатическое представительство.

Также адвокаты сообщили, что НАБУ до сих пор не предоставило стороне защиты доступа к материалам дела. Кроме того, НАБУ назначило Бахматюку госадвокатов, хотя Минюст и Антикоррупционный суд уведомлены, что есть адвокаты, которые официально представляют интересы бизнесмена.

Как подчеркнул юрист Алексей Шевчук, адвокаты уже неоднократно официально сообщали о местонахождении Бахматюка, что делает объявление бизнесмена в розыск безосновательным.

По его словам, на данный момент против детективов НАБУ в Украине уже открыт ряд уголовных производств. “Основные среди них – относительно подделки официальных документов в деле менеджеров VAB Банка, а также инициировано уголовное производство по недопуску адвокатов, то есть по нарушению права на защиту”, - сказал он.

Кроме того, адвокаты надеются получить статус потерпевших. В частности, НАБУ отказывалось допускать адвокатов к защите Бахматюка и назначило ему государственных адвокатов, хотя Минюст и Антикоррупционный суд уведомлены, что есть адвокаты, которые официально представляют интересы бизнесмена.

Адвокаты напомнили, что их клиенты – Олег Бахматюк, Наталья Василюк и Денис Мальцев, не имеют никаких процессуальных статусов в этом деле.

Ранее НАБУ заочно сообщили о подозрении Бахматюку и экс-главе правления VAB Банка Денису Мальцеву.

Напомним, антикоррупционный суд избрал меру пресечения для шести человек по делу VAB Банка. Их подозревают в завладении 1,2 млрд гривен стабилизационного кредита НБУ, выданного в 2014 году VAB Банку Бахматюка.

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Источник: korrespondent.net