В Институте нацпамяти высказались о перенесении выходного 9 мая

Новоназначенный глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович заявил, что допускает перенос выходного дня с 9 на 8 мая, День памяти и примирения. Об этом он заявил в интервью телеканалу Прямий, которое было опубликовано в понедельние, 16 декабря.

На вопрос, что будет происходить в изменении праздничных календарных дат, Дробович ответил, что изменение выходных дней не является приоритетом, однако допустил перенос 9 мая.

"Это явно не первоочередные задачи. И, вообще, я не уделяю вопросам выходных дней такого значения. Никаких идеологических проблем с Международным женским днем не вижу. По 8 мая, то это вполне может быть выходной вместо 9 мая, но это совсем не та тема, в которой стране нужны срочные решения", - сказал Дробович.

Отметим, в 2020 году День победы 9 мая приходится на субботу, поэтому, согласно распоряжения Кабинета министров, выходным днем будет понедельник, 11 мая.

Дробович назвал главные задачи на посту главы Института нацпамяти

Напомним, 18 сентября Кабмин уволил Владимира Вятровича с должности директора Украинского института национальной памяти. Затем он принес присягу в зале Верховной Рады и стал нардепом от фракции Европейская солидарность.

Позже стало известно о назначении Антона Дробовича в Институт нацпамяти.

"Очередное неправильное кадровое решение правительства в гуманитарной политике. Это уже не ошибка, а разворот в другую сторону. В национальной памяти может не остаться места для Украины и украинцев", - ответил на это Вятрович в Facebook.

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Источник: korrespondent.net