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16. 12. 2019

У берегов Африки захватили танкер британской компании

В Гвинейском заливе у берегов Африки пираты напали на нефтяной танкер Duke, принадлежащий британской компания Union Maritime Ltd.

"Танкер, совершавший переход из Анголы в Того, подвергся нападению пиратов в минувшее воскресенье", - говорится в заявлении судовладельца.

В свою очередь, специализирующееся на морских новостях издание Lloyd's List сообщает, что танкер Duke, который шел под флагом Маршалловых островов, был атакован в Гвинейском заливе в 110 морских милях к юго-востоку от порта Ломе. По его данным, пираты захватили 20 членов экипажа, в состав которого входили граждане Индии и Нигерии, оставив одного моряка для управления судном.

На прошлой неделе пираты у побережья Нигерии похитили 19 членов экипажа нефтяного танкера Nave Constellation. 

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Источник: korrespondent.net
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