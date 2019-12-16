Журналистам Минобороны РФ запретили въезд в Украину на три года

Корреспондентам российского телеканала Звезда запретили въезд в Украину на 3 года, сообщили спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко и спикер СБУ Елена Гитлянская, пишет в понедельник, 16 декабря, УП.

"Журналисты Звезды улетали из Киева на Цюрих 13 декабря. Из-за нарушения данными лицами режима в пункте пропуска при въезде в Украину им вынесено постановление об административном правонарушении", - сообщил спикер.

В СБУ уточнили, что поскольку телеканал, на который они работают, находится под санкциями СНБО Украины, теперь им запрещен въезд в Украину на 3 года.

Как известно, съемочная группа российского канала Минобороны РФ Звезда прилетела в Киев 11 декабря. Они сразу же похвастались репортажем с Майдана Независимости.

В Государственной пограничной службе пояснили, что вышеуказанные граждане РФ пересекали границу как обычные иностранцы. Они не сообщили, что являются представителями СМИ и в частности Звезды.

Сами корреспонденты заявили, что прилетели "по приглашению" президента Украины Владимира Зеленского.

При этом представители телеканала признались, что приезжали в Украину и ранее, под вымышленными предлогами: говорили, что едут на концерт, на свидание или что ждет больная бабушка.

Напомним, стало известно, что украинские пограничники не пустили в страну сотрудника российского телеканала НТВ Алексея Чеботарева.

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Источник: korrespondent.net