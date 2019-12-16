Лента RSS
Подписаться на ленту
16 декабря 2019, понедельник, 21:19
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,35
16. 12. 2019

Журналистам Минобороны РФ запретили въезд в Украину на три года

 
Корреспондентам российского телеканала Звезда запретили въезд в Украину на 3 года, сообщили спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко и спикер СБУ Елена Гитлянская, пишет в понедельник, 16 декабря, УП.
 
"Журналисты Звезды улетали из Киева на Цюрих 13 декабря. Из-за нарушения данными лицами режима в пункте пропуска при въезде в Украину им вынесено постановление об административном правонарушении", - сообщил спикер.
 
В СБУ уточнили, что поскольку телеканал, на который они работают, находится под санкциями СНБО Украины, теперь им запрещен въезд в Украину на 3 года.
 
Как известно, съемочная группа российского канала Минобороны РФ Звезда прилетела в Киев 11 декабря. Они сразу же похвастались репортажем с Майдана Независимости.
 
В Государственной пограничной службе пояснили, что вышеуказанные граждане РФ пересекали границу как обычные иностранцы. Они не сообщили, что являются представителями СМИ и в частности Звезды.
 
Сами корреспонденты заявили, что прилетели "по приглашению" президента Украины Владимира Зеленского.
 
При этом представители телеканала признались, что приезжали в Украину и ранее, под вымышленными предлогами: говорили, что едут на концерт, на свидание или что ждет больная бабушка.
 
Напомним, стало известно, что украинские пограничники не пустили в страну сотрудника российского телеканала НТВ Алексея Чеботарева.
 
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Не так страшен торт, как количество свечек.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.