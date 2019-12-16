Нацбанк и Кабмин обсудили укрепление гривны

Экономический блок Кабмина и правление Нацбанка обсудили монетарную политику в рамках подписанного в октябре Меморандума о взаимодействии. Об этом сообщает пресс-служба НБУ в понедельник, 16 декабря.

Встречи в формате "на кофе" имеют исключительно координационный характер и являются площадкой для диалога, а не для принятия решений. В них принимают участие премьер-министр Алексей Гончарук, глава НБУ Яков Смолий, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, министр финансов Украины Оксана Маркарова, члены правления центробанка, заместители министров финансового и экономического блока правительства.

"Правительство, как и НБУ, независимы друг от друга, имеют одинаковую цель - стабильная экономика, сильная финансовая система и, как результат, благосостояние украинских граждан", - комментирует встречу премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

В рамках сегодняшней встречи речь шла преимущественно об укреплении курса гривны и его влиянии на инфляцию и экономический рост. В частности, представители НБУ отметили, что это является позитивным для экономики в целом, хотя в краткосрочной перспективе может иметь определенное негативное влияние на отдельных сегментах.

"Благодаря укреплению курса гривны инфляция снизилась до 5,1% в ноябре и будет в промежутке 5% +/- 1.п. по итогам года, то есть цель по инфляции мы в этом году выполнили", - подчеркнул Яков Смолий, глава НБУ.

Стороны также согласились, что качественное взаимодействие между правительством и НБУ как независимым регулятором предусматривает информирование друг друга о важных изменениях, которые происходят в экономике и финансовой сфере, влияние этих изменений на дальнейшее развитие экономики, реформы во всех ключевых секторах и сферах экономическо-финансовой системы Украины.

"Следовательно, повестка дня таких встреч может включать обсуждение вопросов инфляционной динамики, состояния экономики в целом и в разрезе отдельных отраслей, внешнеэкономических тенденций, недавние решения в плоскости монетарной и фискальной политик, состояние денежно-кредитного и валютного рынков, ситуацию в сфере управления государственным долгом и т.п.", - говорится в сообщении НБУ.

Напомним, что ранее в Кабмине оценили вероятность падения гривны. В первом квартале следующего года в Украине возможно ускорение инфляции из-за ослабления гривны.

Также Гончарук объяснил, почему не снижаются цены. Гривна укрепляется, а цены снижаться не спешат. Глава правительства говорит, что нужно подождать.

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Источник: korrespondent.net