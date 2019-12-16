В Раде вместо отмены неприкосновенности решили ее усилить - ЦПК

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности вместо отмены депутатской неприкосновенности предлагает наоборот ее усилить, о чем пишет Центр противодействия коррупции в понедельник, 16 декабря.

Сообщается, что 16 декабря Комитет по вопросам правоохранительной деятельности подготовил ко второму чтению законопроект №2237 о фактической отмене депутатской неприкосновенности.

Однако члены комитета вместо обещанного улучшения, существенно ухудшили редакцию, усложнив некоторые этапы расследования в отношении депутатов. Даже по сравнению с тем, как это происходит сейчас".

Депутаты оставили нормы, по которым уголовное производство в отношении нардепа может начать только генеральный прокурор. То есть только один человек сможет вносить сведения о преступлении в Единый реестр досудебных расследований.

Это означает, что начало дела в отношении любого преступления депутата будет зависеть от фигуры генпрокурора.

Хотя согласно действующего законодательства вопросом неприкосновенности может заняться любой следователь или прокурор.

Более того, правоохранительный комитет отверг собственное решение, где обещал предоставить право начинать следствие и другим органам.

Еще одна новация заключается в том, что комитет настаивает на обязательном присутствии нардепа во время рассмотрения ходатайств на стадии досудебного расследования.

То есть, если следователь захочет получить доступ к банковским документамв нардепа, он не сможет этого сделать, пока нардеп не явится лично в суд. Так же следователь не сможет арестовать, например, оружие, которое является орудием преступления, или же полученные в результате преступления средства.

Сейчас такие ходатайства судья может рассматривать при отсутствии фигуранта дела, если есть риск, например, уничтожения документов, имущества или доказательств через осведомленность нардепа-фигуранта с таким ходатайством.

Напомним, 3 декабря Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2237, убрав из законодательства нормы, связанные с неприкосновенностью народных депутатов.

Как известно, 3 сентября Верховная Рада отменила депутатскую неприкосновенность, но соответствующие нормы еще остались в ряде законов.

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Источник: korrespondent.net