Посол Франции: Меркель и Макрон поняли значение "красных линий" для Украины

Во время нормандского саммита президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель продемонстрировали понимание "красных линий" для Украины. Об этом заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен в интервью Интерфакс-Украина в понедельник, 16 декабря.

"Важным для меня является то, что в Париже и президент Макрон, и канцлер Германии Ангела Меркель засвидетельствовали понимание тех "красных линий", которые существуют даже не столько для президента Зеленского, как для Украины в целом", - сказал де Понсен.

По его словам, позитивом также является то, что все стороны, в том числе РФ, взяли на себя повторные обязательства по выполнению Минских договоренностей, которые остаются базой этого формата переговоров.

"Сейчас мы видим достигнутый прогресс в составляющей по безопасности, который мы постараемся закрепить в дальнейшем - и это первый этап, который включает максимальное разведение сил и другие меры с целью положить конец человеческим жертвам. После этого идет политическая составляющая, где нам еще предстоит прояснить определенные элементы. И здесь я опять-таки подчеркиваю: когда есть воля, есть и результаты", - отметил посол.

По его мнению, состоялся перезапуск политического процесса, который должен привести к выполнению этих договоренностей, включая, в частности, формулу Штайнмайера.

"Целый ряд пунктов технического характера, конечно, еще требует прояснений, и они будут предметом дальнейших переговоров", - подытожил посол.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что у Киева есть "домашняя работа" перед новой нормандской встречей. Украина должна подготовиться к следующему саммиту в апреле, чтобы иметь сильную позицию на переговорах с РФ, сказал Пристайко.

Также Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин очень непростой человек. Украинский лидер также подтвердил, что во время саммита в Париже пожал руку российскому коллеге.

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Источник: korrespondent.net