Лента RSS
Подписаться на ленту
16 декабря 2019, понедельник, 21:24
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,35
16. 12. 2019

Верховный суд запретил переименовывать УПЦ МП

Верховный суд Украины разрешил Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата сохранить название. Это следует из решения суда, опубликованное в Едином реестре.

Согласно решению, Верховный суд согласился с позицией предыдущих инстанций, которые запрещали перерегистрировать УПЦ Московского патриархата. Данный запрет распространялся на религиозные организации и общины, епархии, монастыри УПЦ и так далее.

"Коллегия судей соглашается с выводами судов предыдущих инстанций, которые установили, что регистрационным органам запрещены любые действия внесения сведений в ЕГР о Киевской митрополии УПЦ и ее структурных религиозных организациях до решения этого спора по существу", - говорится в документе.

Отметим, УПЦ добивается отмены приказа Министерства культуры об утверждении религиоведческой экспертизы по установлению перечня религиозных организаций, которые подпадают под действия закона о переименовании.

Как сообщалось, в июле Шестой апелляционный административный суд отказал Минкульту в разблокировании процесса переименования УПЦ Московского патриархата.

Напомним, Закон о переименовании религиозных организаций был принят 20 декабря 2018 года. В УПЦ МП тогда отметили, что изменить название церкви будет проблематично, поскольку она зарегистрирована в Украине, а не в России. 

А 22 марта 2019 года УПЦ МП подала в суд на Минкульт из-за постановления о переименовании.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Не так страшен торт, как количество свечек.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.