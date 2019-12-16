Верховный суд запретил переименовывать УПЦ МП

Верховный суд Украины разрешил Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата сохранить название. Это следует из решения суда, опубликованное в Едином реестре.

Согласно решению, Верховный суд согласился с позицией предыдущих инстанций, которые запрещали перерегистрировать УПЦ Московского патриархата. Данный запрет распространялся на религиозные организации и общины, епархии, монастыри УПЦ и так далее.

"Коллегия судей соглашается с выводами судов предыдущих инстанций, которые установили, что регистрационным органам запрещены любые действия внесения сведений в ЕГР о Киевской митрополии УПЦ и ее структурных религиозных организациях до решения этого спора по существу", - говорится в документе.

Отметим, УПЦ добивается отмены приказа Министерства культуры об утверждении религиоведческой экспертизы по установлению перечня религиозных организаций, которые подпадают под действия закона о переименовании.

Как сообщалось, в июле Шестой апелляционный административный суд отказал Минкульту в разблокировании процесса переименования УПЦ Московского патриархата.

Напомним, Закон о переименовании религиозных организаций был принят 20 декабря 2018 года. В УПЦ МП тогда отметили, что изменить название церкви будет проблематично, поскольку она зарегистрирована в Украине, а не в России.

А 22 марта 2019 года УПЦ МП подала в суд на Минкульт из-за постановления о переименовании.

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Источник: korrespondent.net