Министр юстиции выложил фото ботинок на столе

Министр юстиции Украины Денис Малюська, который, по сообщению депутата Анны Скороход, подал прошение об отставке премьер-министру Украины Алексею Гончаруку, в понедельник, 16 декабря, выложил в соцсети фото из кабинета со своими ботинками на столе. Загадочный кадр появился на странице министра в Facebook.
Фотографию Малюська сопроводил загадочным коротким комментарием: "Держим интригу".
На прошлой неделе Малюська рассказал журналистам, что его не устраивает зарплата и он не исключает переход на другую работу.
Перед этим министр Малюська опубликовал в соцсети фото, где они сидит с ногами на столе.
Тем временем, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в Facebook опроверг информацию о своей отставке.
"Об отставке: здесь говорят, что я написал об отставке - это ложь. Мне работа нравится, я буду дальше делать реформы", - сказал Милованов.
Также, комментируя вопрос заработной платы, он заявил, что "зарплаты должны быть у всех высокие, по всей стране, и пенсии тоже". Милованов добавил, что сделает все, для того, чтобы это произошло.
Напомним, Тимофею Милованову в ноябре начислили премию в размере 1630% от зарплаты, что равно 271 тыс. грн.
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Источник: korrespondent.net
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