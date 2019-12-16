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16. 12. 2019

Отравление дальнобойщиков: троих пострадавших выписали из больницы

В Николаеве три отравившихся алкоголем дальнобойщика были выписаны из больницы в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщил главный врач БСМП Александр Демьянов, передает Укринформ в понедельник, 16 декабря.

"Все пострадавшие мужчины, которые были доставлены в нашу больницу в состоянии тяжелого алкогольного отравления, получили соответствующую помощь. Им провели мероприятия детоксикации, и теперь они самостоятельно покинули медучреждение", - сказал Демьянов.

Напомним, что ранее в Николаеве нашли мертвыми двух дальнобойщиков. Накануне мужчины употребляли алкоголь и обедали в придорожном кафе. Еще три водителя были доставлены в больницу.

Также сообщалось, что на Львовщине после празднования дня рождения отравились 10 человек. Пострадавшим в стационарных условиях предоставляется необходимый объем медицинской помощи.

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Источник: korrespondent.net
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