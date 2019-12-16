Лента RSS
Подписаться на ленту
16 декабря 2019, понедельник, 23:01
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,35
16. 12. 2019

Кулеба обсудил с замгоссекретарем США итоги нормандской встречи

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба и заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл обсудили следующие шаги по итогам прошедшей нормандской встречи. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента в понедельник, 16 декабря.

Хейл подчеркнул неизменную поддержку со стороны США территориальной целостности и суверенитета Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии.

"Стороны также обсудили следующие шаги в свете решений саммита в нормандском формате, состоявшегося 9 декабря, и важность продолжающегося прогресса по реформам для обеспечения успеха Украины", - отметили в ведомстве.

Ранее посол Франции заявил, что Меркель и Макрон поняли значение "красных линий" для Украины. Этьен де Понсен назвал позитивом то, что все стороны, в том числе Россия, взяли на себя повторные обязательства по выполнению Минских договоренностей.

Также сообщалось, что у Путина рассказали о разногласиях с Зеленским. Владимир Путин и Владимир Зеленский далеки от согласия по многим вопросам, заявил пресс-секретарь президента РФ.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Не так страшен торт, как количество свечек.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.