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16. 12. 2019

ГПУ обязали выплатить уволенному прокурору Кулику 1,6 млн

Окружной административный суд Киева обязал Генеральную прокуратуру выплатить уволенному прокурору Константину Кулику около 1,6 млн гривен премий и компенсаций за работу на должности военного прокурора сил Антитеррористической операции. Об этом в понедельник, 16 декабря, сообщает РБК-Украина со ссылкой на материалы суда.

Кулик подал иск в суд в конце октября текущего года с требованием начислить ему положенную премию и денежную компенсацию за период работы военным прокурором.

Экс-глава ОАСК Павел Вовк вынес решение в начале декабря, полностью удовлетворив исковые требования Кулика.

В частности, судья отметил, что экс-прокурор находился в районе проведения АТО и имеет статус "участник боевых действий", а значит ему положено одноразовое пособие в размере 50% месячного денежного обеспечения за каждый полный календарный год службы.

В общей сложности, по решению суда, Кулику положены премии и компенсации в размере 1 617 952 гривны.

ГПУ пыталась доказать суду, что при увольнении с военной службы в 2017 году Кулик сам подал рапорт об отказе от пересчета положенных ему премий и компенсаций, но суд отклонил этот аргумент.

Напомним, генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил Кулика в конце ноября из-за того, что 24 октября тот не пришел на переаттестацию для работы в Офисе генерального прокурора.

Напомним, осенью СМИ сообщали, что прокурор Кулик незаконно построил этаж на сотни квадратных метров на крыше дома в центре Киева.

Несколькими годами ранее главного прокурора АТО Кулика подозревали в незаконном обогащении.

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Источник: korrespondent.net
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