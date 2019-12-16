Лента RSS
Подписаться на ленту
16 декабря 2019, понедельник, 22:53
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,35
16. 12. 2019

Украина наращивает экспорт товаров быстрее импорта

В январе-октябре 2019 экспорт товаров увеличился на 7,4 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего внешний товарооборот Украины в первые 10 месяцев года составил 91 753,5 млн долларов, сообщает Госстат.

По данным статистического ведомства, экспорт товаров составил 41 645,2 млн долларов, что на 7,4 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В январе-октябре 2019 года импорт составлял 50 108,3 млн долларов, что на 7,1% больше, чем годом ранее.

Отрицательное сальдо составило в 8 463,1 млн долларов (в январе-октябре 2018 года отрицательное – 8 002,8 млн долларов).

Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,83 (в январе-октябре 2018 года - 0,83).

Месяц назад сообщалось, что темпы прироста экспорта и импорта сравнялись.

Ранее сообщалось, что Украина покупает у Евросоюза на 2,17 млрд долл больше, чем продает. При этом показатели импорта и экспорта растут.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Не так страшен торт, как количество свечек.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.