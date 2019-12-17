В Минфине рассказали, когда не понадобятся кредиты МВФ

Украина сможет отказаться от кредитования Международного валютного фонда (МВФ) после завершения новой трехлетней программы. Об этом 16 декабря рассказала министр финансов Оксана Маркарова в эфире Свободы слова на телеканале ICTV.

"Эта программа на три года − мы ее внутри называем "последняя программа", из которой мы не выйдем на полпути, а завершим. И продолжим наше сотрудничесво с Фондом как страна, которая не нуждается в новом кредитовании", − отметила глава Минфина.

По ее словам, у экономики страны через три года есть все шансы стать самодостаточной.

"У Украины реально есть все шансы в этот раз через три года стать абсолютно самодостаточной. Если посмотреть на 2019-2021 годы, то на них попадают пики выплат и обслуживание долгов, часть которых были накоплены раньше. Мы сделали работу над ошибками: что не так с долгом", − указала Маркарова.

Она уточнила, что на данный момент правительство резко сокращает долг к ВВП, а с другой стороны − делает все для роста экономики.

"Эти два параллельных процесса позволят через 2-3 года увидеть абсолютно другую экономику", − подчеркнула министр.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский и директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева договорились о новой программе сотрудничества, которая предусматривает кредитование на четыре миллиарда специальных прав заимствования (около 5,5 миллиарда долларов) и рассчитана на три года.

При этом соглашение о новой программе сотрудничества еще подлежит утверждению руководством МВФ и исполнительным советом, сроков которого в Фонде не указывают.

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Источник: korrespondent.net