Глава Минюста заявил, что не собирается в отставку

Министр юстиции Денис Малюська опроверг информацию о своей отставке. Об этом он заявил 16 декабря в эфире ток-шоу Свобода слова на телеканале ICTV.

"Не дождутся. Не пишу я заявления, не писал и писать в ближайшее время не планирую, если, конечно, не попросит руководство государства", − подчеркнул Малюська.

Ранее министр юстиции рассказал журналистам, что его не устраивает зарплата и он не исключает переход на другую работу. Позже в Facebook чиновника появилось загадочное фото рабочего стола, на котором лежат ботинки.

Также сообщалось о планах министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова уйти с поста из-за низкой зарплаты. Он опроверг эту информацию в Facebook.

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Источник: korrespondent.net