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17. 12. 2019

Квартал 95 посвятил новую песню Гонтаревой

 
В программе Вечерний квартал прозвучала новая песня, посвященная экс-председателю Национального банка Украины Валерии Гонтаревой. Видео выступления обнародовала 16 декабря пресс-секретарь фракции партии Слуга народа Юлия Палийчук в Facebook.
 
"У женщины прошу прощения! Снова построим дачу вам, деньги соберем на карточку, на Дельта банка карточку. То, что звучала песня эта, простите лысого глупца во имя сына и отца, пресвятая погорелица", − говорится в песне, которую спел актер Евгений Кошевой.
 
В конце выступления он добавил, что "украинский политик должен прожить свою жизнь так, чтобы потом не стыдно было смотреть в глаза своим коллегам... в Лондоне".
 
 
Напомним, в октябре народный хор имени Григория Веревки на концерте студии Квартал 95 исполнил пародийную песню о поджоге дома Гонтаревой.
 
Выступление вызвало широкий резонанс в обществе.  
 
Сама Гонтарева назвала юмор кварталовцев низкопробным и не соответствующим понятию цивилизованного общества. 

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Источник: korrespondent.net
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