Трамп назвал Джулиани "великим человеком"

Президент США Дональд Трамп выступил в защиту поездки адвоката Руди Джулиани в Украину. Об этом во вторник, 17 декабря, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на американские СМИ.

"Он великий человек, который любит нашу страну, и он делает это из любви, поверьте мне. Он делает это из любви", − отметил американский лидер.

Он также уточнил, что пока Джулиани сообщил ему не слишком много о результатах своей поездки.

При этом Трамп назвал своего адвоката великим "борцом с преступностью" и добавил, что "он знает, что делает".

Напомним, в начале декабря Джулиани отправился в Украину и ряд других стран, чтобы найти информацию, которая поможет президенту в рамках процедуры импичмента.

В ходе поездки адвокат Трампа беседовал с бывшими генеральными прокурорами Украины Юрием Луценко и Виктором Шокиным.

По итогам путешествия Джулиани заявил, что собрал доказательства неправомерного поведения Джо Байдена и администрации бывшего президента США Барака Обамы.

Напомним, этой осенью в США демократы инициировали процедуру импичмента Трампа. Причиной для разбирательств стала информация о том, что американский лидеры оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского. Он якобы требовал начать расследование в отношении сына Байдена в обмен на разморозку военной помощи.

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Источник: korrespondent.net