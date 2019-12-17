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17. 12. 2019

На угольной шахте в Китае погибли не менее 14 горняков

В результате выброса газа на угольной шахте в китайской провинции Гуйчжоу минимум 14 горняков погибли и еще двое остаются заблокированными под землей. Об этом  во вторник, 17 декабря, сообщило агентство Синьхуа.

Отмечается, что ЧП произошло в ночь на вторник в уезде Аньлу.

По предварительным данным, в момент происшествия в шахте находились 23 человека, семерым удалось выбраться.

По состоянию на 9.00 (3.00 по киевскому времени), 14 человек погибли, еще двое остаются заблокированными под землей.

На место происшествия прибыли представители местного правительства и экстренные службы. Ведется расследование причин аварии.

В Китае при взрыве на шахте погибли 15 человек

Ранее сообщалось, что в результате затопления угольной шахты на юго-западе Китая погибли четыре человека.

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Источник: korrespondent.net
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