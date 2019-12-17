В Британском музее выставят первую в мире одноразовую посуду

В Британском музее 20 декабря выставят глиняные чаши времен Минойской цивилизации, которые представляют собой первую в мире одноразовую посуду. Об этом в понедельник, 16 декабря, сообщила газета The Guardian.

По результатам археологического исследования, древние предметы были созданы более трех с половиной тысяч лет назад. Их обнаружили на раскопках в Кносском дворце на греческом острове Крит.

"Люди могут быть очень удивлены, узнав, что одноразовые стаканчики впервые появились в далекой древности. Минойцы любили устраивать масштабные вечеринки и праздники и, как многие в наше время, тоже не хотели мыть посуду", − заявила куратор экспозиции Джулия Фарли.

Организаторы выставки надеются, что она заставит посетителей задуматься о том, как можно уменьшить уровень мусора.

В древних сосудах нашли продукт возрастом 7200 лет

Ранее сообщалось, что в Лондоне открыли первый в мире музей вагины.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net