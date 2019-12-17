Лента RSS
Подписаться на ленту
17 декабря 2019, вторник, 07:53
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,35
17. 12. 2019

Бесплатный кофе для пожарных в Одессе оказался фейком − СМИ

Пресс-секретарь вице-мэра Одессы Андрея Котляра Николай Покровский сообщил, что придумал историю о молодом человеке, который бесплатно угощал спасателей кофе в ночь пожара в колледже. Об этом он написал в Facebook, но впоследствии удалил сообщение и закрыл страницу. 

Одесское издание Таймер опубликовало скриншоты поста и отметило, что под публикацией Покровского появилось много гневных комментариев.

Сам чиновник объяснил создание фейка благородными мотивами: он хотел отвлечь аудиторию в соцсетях и СМИ от слухов об огромном числе жертв.

По словам Покровского, легенда не полностью выдумана: бесплатный кофе спасателям действительно раздавали, однако за напиток платило управление торговли муниципалитета.

Он отметил, что его идея "сработала" и уже через час после вброса "все обсуждали баристу, искали его и т. д.".

Чиновник также извинился перед СМИ, которые распространили недостоверную информацию, при этом подчеркнув, что "так было нужно".

Cмотрите фотогалерею: Бесплатный кофе для пожарных в Одессе оказался фейком − СМИ

Напомним, 4 декабря в Одессе произошел масштабный пожар в здании, где находился один из корпусов Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Жертвами происшествия стали 16 человек.

Ранее сообщалось, что в ночь инцидента, когда спасатели работали на пепелище колледжа, их бесплатно угощал кофе парень с фургоном. Информация о поступке молодого человека разлетелась в соцсетях.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Не так страшен торт, как количество свечек.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.