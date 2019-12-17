В Индии студенческие протесты охватили более 35 вузов

Студенты 36 вузов в Индии проводят акции протеста против нового закона о гражданстве. Об этом сообщает The Times of India во вторник, 17 декабря.

По данным издания, протестуют учащиеся таких вузов, как Бомбейский индийский технологический институт в Мумбаи, Мадрасский технологический институт в Ченнаи, университеты в Лакхнау, Бенаресе, Кочине, Калькутте. Занятия во многих из них приостановлены.

Студенты требуют отмены несправедливого, с их точки зрения, закона о гражданстве, а также выражают солидарность со студентами университета Джамия Миллия Исламия в Нью-Дели и Алигархского мусульманского университета в городе Алигарх (штат Уттар-Прадеш), которые были закрыты в понедельник до 5 января после того, как студенты этого вуза организовали массовые акции протеста, сопровождавшиеся беспорядками.

Накануне издание сообщило, что более 70 человек пострадали в ходе беспорядков и столкновений студентов с полицией, которые продолжались в ряде районов Нью-Дели в воскресенье вечером и в ночь на понедельник. Основные волнения были отмечены в районе университета Джамия Миллия Исламия. Столкновения произошли и в Алигархе, гдеполучили травмы 10 полицейских и около 30 студентов.

Напомним, 12 декабря стало известно, что в Индии вспыхнули протесты из-за поправок к закону о гражданстве. Поправки, официально вступившие в силу, предусматривают возможность упрощенного получения индийского гражданства немусульманам из соседних стран Южной Азии: Афганистана, Пакистана и Бангладеш – если те столкнулись с притеснениями на родине.

Закон спровоцировал недовольство индийских мусульман, которые считают, что поправки нарушают конституцию, так как угнетает часть граждан в формально светской стране по религиозному признаку. Возмущение выразили и жители северо-восточных штатов страны, которые боятся, что теперь в их регионах легально смогут осесть миллионы выходцев из Бангладеш. Это, по мнению организаторов протестов, угрожает интересам местного населения.

Напомним, в городе Калькутта индийского штата Западная Бенгалия полиция сообщила о двоих погибших в результате огнестрельных ранений, 25 раненых протестующих и 50 травмированных полицейских. Еще 85 демонстрантов были арестованы и тысячи задержаны.

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Источник: korrespondent.net