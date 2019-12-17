Итоги 16.12: Суть децентрализации и глава НАПК

Появился текст законопроекта президента о децентрализации

Законопроект президента Владимира Зеленского о внесении изменений в Конституцию Украины относительно децентрализации власти появился на сайте парламента.

Глава государства считает, что существующее административное деление Украины является устаревшим и громоздким и предлагает, в частности, ввести институт префектов.

Децентрализация от Зе: без Донбасса, но с нюансами

Комиссия НАПК избрала нового главу ведомства

Конкурсная комиссия избрала Александра Новикова главой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Нового главу НАПК выбирали из восьми претендентов.

Теперь его кандидатуру Новикова должно утвердить правительство. Ранее он был прокурором Департамента надзора за соблюдением законов Генпрокуратуры.

Порошенко внес залог за генерала Марченко

Пятый президент Украины Петр Порошенко внес 19 миллионов гривен залога для освобождения генерала Дмитрия Марченко, которого подозревают по делу о бронежилетах.

Суд установил сумму общую сумму залога в размере 20 миллионов гривен. Еще один миллион гривен удалось собрать благодаря флешмобу.

Верховный суд запретил переименование УПЦ МП

Верховный суд разрешил Украинской православной церкви Московского патриархата сохранить название. Он согласился с позицией предыдущих инстанций, которые запрещали перерегистрировать УПЦ МП.

Налоговая служба обнародовала размеры налогов и ЕСВ на 2020 год

Государственная налоговая служба обнародовала размеры налогов и единого социального взноса, которые начнут действовать с 1 января 2020 года для физических лиц-предпринимателей.

ФЛП на первой группе упрощенной системы налогообложения будут платить 1249,26 грн в месяц (1039,06 грн ЕСВ и 210,2 грн единого налога), на второй группе упрощенной системы − 1983,66 грн в месяц (1039,06 грн ЕСВ и 944,6 грн единого налога).

Для третьей группы упрощенной системы размер единого налога будет зависеть от размера дохода и системы, которую выберет плательщик.

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Источник: korrespondent.net