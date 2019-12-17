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17. 12. 2019

В Черниговской области попал в аварию автобус: три жертвы

В Черниговской области произошло ДТП с участием грузовика и пассажирского автобуса. Три человека погибли, еще 15 – пострадали. Об этом сообщает ГСЧС в утренней сводке во вторник, 17 декабря.

"16 декабря в 22:40 вблизи села Мосты Бахмачского района произошло столкновение грузового автомобиля и пассажирского автобуса сообщением Херсон – Москва", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате ДТП "погибли три человека и 15 госпитализированы с травмами различной степени тяжести".

Спасатели привлекались для деблокирования пострадавших.

Напомним, на прошлой неделе под Черниговом столкнулись две легковушки – ВАЗ-21099 и Renault Logan. Тогда также погибли три человека и еще три пострадали.

А накануне в Харькове водитель автомобиля Daewoo Lanos сбил двух мужчин насмерть на пешеходном переходе. Один пострадавший скончался на месте, а второй – в больнице.

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Источник: korrespondent.net
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