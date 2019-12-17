Совбез ООН продлил санкции против "Талибана"

Совет Безопасности ООН принял резолюцию, которая продлевает санкций в отношении движения "Талибан" и мандат группы по наблюдению санкционного комитета Совбеза. Об этом сообщает Синьхуа во вторник 17 декабря.

"Согласносоответствующей резолюции, все государства должны продолжать принимать меры в отношении движения "Талибан", а также "других лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с движением "Талибан" и представляющих угрозу миру, стабильности и безопасности Афганистана", – говорится в сообщении.

Резолюциятакже постановила продлить мандат группы по наблюдению санкционного комитета на период в 12 месяцев с даты истечения срока действия нынешнего мандата в декабре 2019 года.

СанкцииСовета Безопасности в отношении "отдельных лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с движением "Талибан", включают замораживание активов, запрет на передвижение и эмбарго на поставки оружия.

Ранее в Афганистане 13 военнослужащих и полицейских были убиты в результате двух отдельных взрывов в провинции Гильменд.

Также сообщалось, что в Афганистане несколько солдат расстреляли 25 своих сослуживцев и ушли к боевикам движения "Талибан".

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Источник: korrespondent.net