Лента RSS
Подписаться на ленту
17 декабря 2019, вторник, 10:59
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,35
17. 12. 2019

Совбез ООН продлил санкции против "Талибана"

Совет Безопасности ООН принял резолюцию, которая продлевает санкций в отношении движения "Талибан" и мандат группы по наблюдению санкционного комитета Совбеза. Об этом сообщает Синьхуа во вторник 17 декабря.

"Согласносоответствующей резолюции, все государства должны продолжать принимать меры в отношении движения "Талибан", а также "других лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с движением "Талибан" и представляющих угрозу миру, стабильности и безопасности Афганистана", – говорится в сообщении.

Резолюциятакже постановила продлить мандат группы по наблюдению санкционного комитета на период в 12 месяцев с даты истечения срока действия нынешнего мандата в декабре 2019 года.

СанкцииСовета Безопасности в отношении "отдельных лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с движением "Талибан", включают замораживание активов, запрет на передвижение и эмбарго на поставки оружия.

Ранее в Афганистане 13 военнослужащих и полицейских были убиты в результате двух отдельных взрывов в провинции Гильменд.

Также сообщалось, что в Афганистане несколько солдат расстреляли 25 своих сослуживцев и ушли к боевикам движения "Талибан".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Не так страшен торт, как количество свечек.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.