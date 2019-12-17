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17. 12. 2019

Зеленский встретился с Алиевым в Баку

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера во вторник, 17 декабря.

"В Баку началась встреча президента Украины Владимира Зеленского, который находится в Азербайджанской Республике с официальным визитом, с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым", – говорится в сообщении.

Официальная церемония встречи состоялась на площади возле резиденции президента Азербайджана. Главы государств осмотрели строй роты почетного караула. Прозвучали государственные гимны Украины и Азербайджана.

После завершения встречи пройдут переговоры делегаций под председательством Зеленского и Алиева. Также будут подписаны двусторонние документы.

Кроме того, главы государств объявят заявления для СМИ.

Cмотрите фотогалерею: Зеленский встретился с Алиевым в Баку

Накануне стало известно, что Владимир Зеленский отправился в Азербайджан с двухдневным официальным визитом. Он должен принять участие в работе Украинско-азербайджанского бизнес-форума и встретится с представителями украинской общины Азербайджана.

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Источник: korrespondent.net
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