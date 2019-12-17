Лента RSS
Подписаться на ленту
17 декабря 2019, вторник, 11:03
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,35
17. 12. 2019

В Афганистане при взрыве мины погибли 10 человек

На востоке Афганистана в провинции Хост по меньшей мере 10 мирных жителей погибли в результате подрыва микроавтобуса на придорожной мине. Об этом сообщил телеканал 1TV со ссылкой на представителя МВД страны Насрата Рахими во вторник, 17 декабря.

Отмечается, что взрыв произошел сегодня утром в районе Алишер. Среди погибших – трое детей и две женщины. Люди направлялись на похороны в провинцию Логар.

Рахими возложил ответственность за случившееся на радикальную группировку "Талибан".

Ранее сообщалось, что в Афганистане четверо судей из провинции Пактия погибли при нападении неизвестных боевиков в восточной провинции Логар.

Также стало известно, что в Афганистане несколько солдат расстреляли 25 своих сослуживцев и ушли к боевикам "Талибана".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Не так страшен торт, как количество свечек.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.